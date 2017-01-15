План основных мероприятий города Хабаровска с 16 по 22 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 16 по 22 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 января

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (16, 18 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (16, 19 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Силовая эстафета». Спортивный клуб, ул. Костромская, 46б. 17.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

17 января

Мэрия. Пресс-конференция вице-мэра города В.Ф. Лебеды на тему «Инвестиционный климат города Хабаровска». Большой зал. 11.00.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (17, 19 января). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» на тему «Осуществление воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей». Машиностроительный техникум, ул. Тихоокеанская, 171. 14.00. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.

18 января

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-21. Соколова Лариса Николаевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

19 января

Школа управленческого мастерства «От внедрения стандартов к новому качеству образования». Лицей «Ритм». 10.00. Информация по тел. 40-90-85. Лалетина Ольга Сергеевна.

Кировский район. Торжественное открытие месячника патриотической работы. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Центральный район. Награждение участников районного смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Первенство города по боксу (19-21 января). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Открытие – 13.30. Информация по тел. 78-10-28. Егоров Николай Николаевич.

20 января

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни» - «Планирование семьи, ответственное партнерство, о вреде абортов, профилактика поведенческих болезней». Школа № 39, ул. Краснореченская, 19. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Центральный район. Проведение рейда на территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. 14.30. Информация по тел. 40-89-26.

21 января

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Снежные забавы». Подростково-молодежный клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Васильченко Татьяна Александровна.

Железнодорожный район. Турнир по дартсу. Школа № 27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

22 января

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.