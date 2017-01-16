руппа временного пребывания дошкольников открылась на Большом Уссурийском

На острове Большой Уссурийский открылась группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Там нет полноценного детского сада, а транспортом осуществляется перевозка только школьников. Минобрнауки края нашло решение и открыло группу кратковременного пребывания для местных дошколят.

«Группа по уходу и присмотру за детьми является филиалом дошкольного образовательного учреждения села Бычиха Хабаровского района. Пребывание детей в группе будет бесплатным. К каждому ребенку организован индивидуальный подход с учётом его возраста. В день открытия группу посетили семь ребят», - рассказали в пресс-службе минобрнауки края.

Находиться под присмотром квалифицированного педагога дети будут по будням с 9 до 12 часов. Их ждут развивающие игры, совместные творческие занятия. ИА «Хабаровский край сегодня»