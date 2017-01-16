19 января в Хабаровском крае православные верующие традиционно отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в воду в специальных купелях, которые оборудуют на местных водоемах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Как сообщили в краевом ГУ МЧС РФ, для желающих совершить церковный обряд в этом году подготовят 45 иорданей. Спасатели уже осмотрели большинство мест, где сделают проруби.В Хабаровске откроется три официальных точки: на протоке Амурская в районе Красной Речки (ост. Раймаг), на прудах парка «Северный» в районе ул. Даниловского, а также в затоне завода имени Кирова. Также проруби оборудуют в пригороде краевого центра – вблизи сел Некрасовка, Краснореченское и Мичуринское.
«Места купелей будут расположены недалеко от берега, - сообщили в государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ. – Глубина не должна превышать 1,5 метра. Для безопасности в прорубях обычно устанавливают сходни, крепят специальные сети, а на льду кладут дощатый настил. Подход людей обязательно контролируется. Окунаться принято в порядке очереди, по одному человеку».
Сотрудники ГИМС уточнили, что во время праздника на льду будут дежурить краевые и муниципальные спасатели, полицейские, бригады скорой медицинской помощи. Всего для обеспечения безопасности в регионе задействуют около 400 человек, планируется использовать 70 единиц техники.
Населению рекомендуется соблюдать при погружении специальные правила. В купель входят, предварительно сделав разминку. Окунаться нужно не спеша, не более чем на 3-4 секунды. После этого необходимо быстро переодеться, выпить горячего чая в палатке или вагончике. Такие пункты обогрева установят во всех официальных местах Крещенских купаний.
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