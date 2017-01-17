Вторая волна ОРВИ и гриппа надвигается на Хабаровский край

Отступившая на время новогодних каникул эпидемия ОРВИ и гриппа, снова набирает силу. По итогам еженедельного мониторинга, который проводит Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Также нарастает гриппозная инфекция.

- Как и ожидалось, после окончания праздников, на которых коллективы обычно разрознены, заболеваемость начала вновь нарастать, - сказал начальник отдела министерства здравоохранения Хабаровского края Владислав Ходжер.

– Рост продолжится и во второй половине января, а в конце месяца мы ожидаем вспышку ОРВИ и гриппа. Сейчас заболеваемость в крае превышает уровень эпидемического порога на 61,6 %. Превышение по заболеваемости ОРВИ отмечается в Хабаровске, Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Продолжается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу. Введены ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях для детей и подростков, а также в медицинских организациях региона.

- Жителям края рекомендуется соблюдать профилактические меры: не выходить на работу и учебу при появлении симптомов заболевания и вызывать врача на дом, - рекомендует Владислав Ходжер.

– Это предотвратит дальнейшее распространение инфекции и обеспечит своевременное лечение. Также необходимо всем взять за правило, что в местах скопления людей можно появляться только в защитной медицинской маске. В домашней же аптечке должен быть наготове запас противовирусных препаратов. ИА «Хабаровский край сегодня»