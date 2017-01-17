Власти Хабаровска рассказали о самых масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются в городе

По закону Хабаровского края земельные участки в аренду инвесторам предоставили без торгов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда. Один из инвестпроектов – торговый комплекс с аквапарком – уже хорошо знаком жителям и властям города. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Андрей Вотинов.

Сейчас «нашумевшая» стройка получила «зеленый свет». Инвесторам разрешено приступить к первой подготовительной очереди строительства, попутно исправляя ряд замечаний по проекту. После корректировок и согласования с городской администрацией начнется строительство второй очереди. По проекту свои двери аквапарк откроет в 2018 году. Планируемый объем инвестиций превышает 5 миллиардов 200 миллионов рублей.

«Мы работаем с каждым инвестором тщательным образом. Все что от нас зависит – стараемся помочь. Где-то коммуникации подвести, где-то с другой инфраструктурой вопрос решить. Смотрим дорожную схему – как изменится, что ухудшится, как исправить – предлагаем застройщикам, слушаем их предложения. В связи с последними событиями, когда решался вопрос по аквапарку, выработали хороший механизм – составление дорожных карт. Инвестор составляет план действий и обязательств, мы составляем такой же план, вместе садимся, подписываем. Это очень действенная мера, будем пробовать ее и в работе с остальными инвесторами», - отметил Валерий Лебеда.

Похожий объем инвестиций (более 5 миллиардов рублей) запланирован при строительстве многофункционального комплекса по улице Гоголя. Этим проектом занимается компания ООО «Кореан инжиниринг». На сегодняшний день стройка согласована с администрацией города. Как отметил вице-мэр Хабаровска, из-за большого объема заявленных работ и инвестиций проект безусловно признают масштабным в краевом правительстве. В 2020 году завершится строительство торгово-выставочного центра по улице Юности. Здесь инвесторы предполагают потратить более 500 миллионов рублей. В этом ряду выделяется проект инновационного высокотехнологичного медицинского центра «Академия здоровья». Возведение объекта по плану должно завершится в этом году. Центр рассчитан на 1000 посещений в сутки. Основной профиль – реабилитация пациентов после операций.

Кроме того, учреждение будет предоставлять услуги по диагностике заболеваний, физиотерапии, а также поликлинические услуги. Объем инвестиций превышает 1 миллиард 220 миллионов рублей. Проект планируется реализовать в этом году. Еще один проект, который вошел в ряд масштабных, – строительство гостиничного комплекса с прилегающим рестораном по улице Советской. Объем инвестиций ожидается в районе 1 миллиарда 612 миллионов рублей.

«Сейчас в Хабаровске возводится 6 гостиниц. Мы понимаем важность этого вопроса в связи с растущим туристическим потоком, поэтому в таких проектах оказываем максимальное содействие. Идет строительство гостиничного комплекса «Hilton Garden Inn» на улице Комсомольской. Все инфраструктурные вопросы там хорошо решены. Наши требования застройщики выполнили в полном объеме и трудностей в транспортной схеме не должно быть. Весной продолжится строительство комплекса по улице Карла-Маркса, 101. Это одна из крупных гостиниц на 168 номеров», - рассказал Валерий Лебеда.

Рассказал вице-мэр и об инвестпроектах с привлечением иностранного капитала. В этом году готовятся сдать в эксплуатацию МПС «Южная». В проекте участвовала южнокорейская компания. Крупный проект, рассчитанный до 2020 года, планирует реализовать еще один южнокорейский инвестор – компания «Керенг-Ришувилл». Азиатские партнеры запроектировали многоэтажный жилой комплекс на улице Ленина на 279 квартир с офисами и подземной парковкой. Объем инвестиций по этому объекту превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей. На стадии переговоров находится проект парка развлечений в Краснофлотском районе. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписано с китайской компанией «China Haisum Engineering».

«Пока о готовом инвестпроекте говорить рано. Мы прорабатываем проект, китайская сторона просчитывает экономику, но все упирается в численность жителей. Для такого рода проектов у нас население города небольшое. Хотя мы и прибавили неплохо – сейчас в Хабаровске 616 тысяч человек. Но зарубежные инвесторы осторожничают», - отметил вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда.

Кроме этой рекреационной территории, реконструкция с привлечением инвестиций коснется городского парка «Динамо». По словам вице-мэра, работы там будут производиться с минимальным изменением зоны отдыха. Изюминкой станет колесо обозрения, с которого будет видно весь город. Продолжатся работы по обустройству парка «Северный». Там планируют возвести детскую тематическую площадку со сказочным замком. Объем инвестиций ожидается в районе 100 миллионов рублей.