«Январский гром» пройдёт в Хабаровске

Цикл мероприятий с таким названием будет посвящён 73-й годовщине снятия с осадного положения Ленинграда. В рамках «Январского грома» школьники, воспитанники патриотических клубов и объединений встретятся с ветеранами-блокадниками, для участников пройдут исторические кинолектории и уроки мужества. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Организатором «Январского грома» выступает городской центр патриотического воспитания. «Акция направлена на то, чтобы молодёжь смогла познакомиться с историческими событиями, которые были при блокаде Ленинграда. У нас есть экспозиции, фотовыставка, которую увидят участники. Кроме того, у школьников будет возможность встретиться с ветеранами и услышать их рассказы», - рассказал директор центра патриотического воспитания Дмитрий Ерещенко. 17 января, в интерактивном зале центра начались тематические занятия для разных возрастных групп.

21 января любой желающий сможет посетить кинолекторий «Блокада», встреча с ветеранами пройдёт 25 числа, а 26 и 28 января в центре патриотического воспитания состоится интеллектуальный турнир «Ворошиловский стрелок», где участники посоревнуются в знаниях истории Великой Отечественной войны. Как сообщил Дмитрий Ерещенко, заявки на участие в мероприятиях Центра можно подать по тел: 475306, 472598, либо на электронную почту:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.