Яндекс.Касса: на что тратились дальневосточники в новогодние праздники

Яндекс.Деньги выяснили, как в первые дни нового года изменился спрос жителей Дальнего Востока на товары и услуги в интернете. В зимние каникулы люди оплатили больше покупок онлайн, чем годом ранее, но в среднем за раз тратили заметно меньше.

К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Сегодня с её помощью оплату принимают больше 75 000 интернет-площадок в России и за границей.

В целом по сравнению с прошлогодними январскими каникулами в эти праздники дальневосточники потратили в интернете почти на 10% больше, число покупок увеличилось примерно на 20%. Количество онлайн-заказов косметики и парфюмерии выросло в 1,7 раза, сувениров и товаров для хобби — во столько же, одежды и обуви — в 1,9 раза. На бытовую технику ажиотажного спроса не наблюдалось — в этой категории число покупок увеличилось всего на 5%. К некоторым товарам интерес покупателей, наоборот, даже упал — например, количество платежей за товары для дома сократилось на 7%, за детские товары — на 55%, а за спортивные и туристические — на 75%.

В первые дни 2017 года средний чек за онлайн-покупки снизился с 3416 до 3142 рублей по сравнению с началом января 2016 года. Среди популярных товаров самый крупный средний платёж был в магазинах косметики и парфюмерии — 8230 рублей. Это в 2,4 раза больше, чем в новогодние праздники 2016. Вторым по величине был средний чек за бытовую технику — 4015 рублей, почти на 15% больше, чем в прошлом январе. На третьем месте — средний чек за аксессуары для автомобилей: 2053 рубля, примерно на 60% меньше, чем годом ранее.

В январские каникулы пользователи сократили расходы на онлайн-игры. Число платежей за них уменьшилось почти на 10%, а средний чек — на 20%, до 400 рублей.

В исследовании учитывались платежи жителей Дальнего Востока через Яндекс.Кассу в январе 2017 и 2016 годов.