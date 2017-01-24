Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает газета Global Times. Предположительно, Китай собирается разместить три бригады с ракетами DF-41.

Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, второе — в провинции Хэйлунцзян, а третье — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая. Военные эксперты полагают, что размещение ракет связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ. Тем не менее, как отмечает газета, многие СМИ считают, что поводом послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае.

Дальность полета DF-41 может составлять до 14 тысяч километров, предполагается, что ракета способна нести от 10 до 12 боеголовок. 18 января председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет строить новую модель отношений с США в рамках формирования «круга друзей» по всему миру. По его словам, республика «никогда не будет стремиться к экспансии, гегемонии или формированию сфер влияния».

В связи с приходом Трампа высказываются опасения относительно возможного осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином. Республиканец не раз заявлял, что США должны облагать специальными пошлинами ввозимые из Китая товары. По его мнению, это могло бы заставить КНР повысить курс юаня. Кроме того, Трамп указал на то, что Пекин возводит в Южно-Китайском море военные объекты, представляющие собой, по его словам, «массивный военный комплекс».

В декабре 2016 года Китай провел запуск DF-41 с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Как отмечается, испытания прошли примерно в то же время, когда занимавший пост министра обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море. lenta.ru