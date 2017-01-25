Территориальные общественные самоуправления Хабаровского края получат гранты на развитие

Правительство Хабаровского края объявило о проведении конкурса среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) по отбору проектов. Лучшие из них получат гранты. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в управлении реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края, всего в этом году будет распределено 10 млн рублей. Состоится два конкурса. Отбор заявок для участия в первом будет проходить с 8 по 28 февраля. Второй планируется провести во втором квартале этого года.

Как отметил начальник управления Денис Митрофанов, в Хабаровском крае разработана концепция развития территориальных общественных самоуправлений, которая предполагает активное вовлечение граждан в решение социально значимых проблем.

В прошлом году финансирование для ТОС выделили впервые. Тогда на конкурс было предоставлено больше 30 заявок, из которых поддержку получили только четыре объединения. В их числе ТОС «Фортуна», которое построило хоккейную коробку в селе Лермонтовка Бикинского района, ТОС «Вятское» - завершившее работы по обустройству пешеходного моста в одноименном селе.

«Различные формы поддержки жителей, которые объединяясь, реализуют социально значимые проекты, пользуются большой популярностью в крае. Чтобы поддержать больше проектов, Губернатором края было принято решение увеличить финансирование на этот год», - отметил начальник управления Денис Митрофанов.

Более подробную информацию по участию в конкурсе можно получить на сайте управления https://ogs.khabkrai.ru (раздел «ТОС» вкладка «Конкурс проектов ТОС») или по телефонам (4212) 35 20 37, 30 16 28.

Напомним, что всего в Хабаровском крае зарегистрировано 48 ТОС. Лидерами движения являются Бикинский район, где создано 14 ТОС и Комсомольск-на-Амуре – 9 объединений. В Вяземском и имени Лазо районах образовано по 5 ТОС, в Верхнебуреинском – 4, в Комсомольском по 3, в Хабаровском, Амурском и Солнечном по 2, в Ванинском и Ульчском по 1.

В отличие от программы поддержки местных инициатив, которая реализуется только в городских и сельских поселениях, ТОС самостоятельно определяют границы своей территории. Это может быть подъезд дома, группа жилых домов, микрорайон и так далее. Активисты общественных самоуправлений также имеют право самостоятельно принимать участие в конкурсах, в то время как по программе эту функцию берет на себя муниципалитет.