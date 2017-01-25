Рекордный показатель участковой скорости достигнут на Дальневосточной железной дороге

На Дальневосточной железной дороге зафиксирован максимальный за последние 5 лет суточный показатель участковой скорости движения грузовых поездов. 23 января текущего года он составил 41,4 км/ч. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ДВЖД.

С первого взгляда цифра может показаться не столь внушительной, однако следует принять во внимание, что данный показатель рассчитывается с учетом времени стоянок на промежуточных станциях. Рост участковой скорости, по мнению специалистов Дальневосточной дирекции управления движением, отражает повышение качества перевозочного процесса.

Участковая скорость влияет на срок доставки грузов, соблюдение графика движения поездов, оборот вагонов и локомотивов. Говор простым языком, чем выше скорость, тем меньше себестоимость перевозок.

В этой связи, выполнению одного из ключевых качественных показателей уделяется пристальное внимание. Перед диспетчерским аппаратом ставится задача организовать эксплуатационную работу таким образом, чтобы продвижение возрастающего вагонопотока в направлении тихоокеанских портов и возврат порожних вагонов происходили быстрее и ритмичней. Так, увеличение участковой скорости по итогам 2016 года на 0,8 км/ч к году предыдущему позволило обеспечить рост эксплуатационного грузооборота на 5,2%. Напомним, грузооборот в 2016 году превысил 192 млрд т-км, став рекордным за всю историю Дальневосточной магистрали.