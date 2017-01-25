План основных мероприятий города Хабаровска на 26 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 26 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 января

Мэрия. Заседание антинаркотической комиссии по вопросам: «О профилактике наркомании на жилмассивах Кировского района», «О профилактике и борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Кировского района», «Подведение итогов работы антинаркотической комиссии за 2016 год». Малый зал №2 (цокольный этаж). 15.00. Информация по тел. 40-88-80. Мясоеденков Владимир Петрович.

Молодежная интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (состязание в знаниях о событиях в истории Великой Отечественной войны – окончании прорыва блокады Ленинграда и снятии города с осадного положения в ходе операции «Январский гром»). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 16.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98, 8 914 209 13 14.

Центральный район. Торжественное открытие месячника военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества. Центр детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева Амурского, 17. 15.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Краснофлотский район. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию ветеранской организации Краснофлотского района. Актовый зал комитета по управлению округом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Награждение участников конкурса «За лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающих территорий среди организаций всех форм собственности Кировского района». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.