«Аэрофлот» продлил социальные тарифы на рейсы из Москвы на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» в 2017 году решила продолжить практику применения так называемых «плоских» тарифов на пяти дальневосточных направлениях. С 1 января на рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский цена билета в одну сторону составит 13,2 тыс рублей и 22 тыс рублей за перелет «туда-обратно», сообщили в «Аэрофлоте».

- В отличии от субсидируемых из государственного бюджета полетов, программа «плоских тарифов» не зависит от сезона и возраста пассажиров, стоимость билетов в эконом-класс одинакова для всех, - прокомментировал представитель авиакомпании. – В сезон отпусков, конечно, есть сложности с наличием билетов, но те дальневосточники, кто заранее спланировал свой отдых, могут значительно сэкономить на путешествии.

Приобрести билеты по фиксированной цене при наличии свободных мест можно в течение всего года, а с 2016 приобретенные по такому спецтарифу проездные документы стали возвратными. Программа субсидируемых из государственного бюджета авиабилетов обычно начинается с 1 апреля и заканчивается 31 октября и устанавливается постановлением правительства РФ, ей могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды и молодежь в возрасте до 23 лет. ИА «Хабаровский край сегодня»