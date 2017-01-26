Вечерние рейды по оказанию помощи бездомным организованы в Хабаровском крае

По поручению Губернатора в Хабаровском крае усилены меры помощи гражданам без определенного места жительства. В регионе организованы вечерние рейды по улицам крупных городов. Так социальные службы попытаются уберечь бездомных от морозов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как рассказали в министерстве социальной защиты населения края, с прошлой недели в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре каждый день в рейс выезжает специальный автобус, который посещает наиболее вероятные места скопления маргиналов. Людям предлагают проехать в Краевые центры социальной адаптации, где им готовы оказать необходимую помощь.

«Кому-то требуется срочное лечение, а кто-то просто не может найти место для ночлега, - пояснил замминистра соцзащиты населения края Николай Бурлака. – В первом случае мы сразу доставляем человека в больницу. Если нужно просто переночевать, то можно остаться в Центре. На следующий день этот гражданин сможет в полной мере воспользоваться всеми услугами. У нас можно пройти первичный медосмотр, оформить документы. Помогаем и с трудоустройством, если будет желание работать».

К деятельности по оказанию помощи лицам без определенного места жительства сегодня также привлечены пять некоммерческих организаций. Если в Центре адаптации нет мест, то человека привезут в один из общественных приютов. За то, что активисты помогают бездомным, министерство предоставляет им субсидию. На эти средства волонтеры закупают одежду, продукты питания, лекарства, другие необходимые вещи. В 2016 году общая сумма выплаченных компенсаций составила 3,1 млн. рублей. В этом цифра может быть больше - около 5 млн.

«На протяжении последних лет мы вместе с общественниками также кормим бездомных горячими обедами, - добавил Михаил Бурлака. - Начинаем примерно в ноябре, как только наступают сильные холода, и заканчиваем с потеплением. Четыре раза в неделю по улицам Хабаровска курсирует два автобуса с полевой кухней. В них бездомных покормят, а также окажут медицинскую и консультационную помощь. В прошлом году главными поставщиками горячего питания стали две НКО - «Милосердие» и «Выбор». Еще одна подобная организация действует в г. Вяземский при приходе святителя Николая. Есть такие объединения и в Комсомольске-на-Амуре».

С прошлой недели в Хабаровске участники вечерних рейдов уже подобрали на улицах 12 человек. Но помочь бездомным может любой житель города. Для этого необходимо позвонить на «горячую линию» по номеру (4212) 32-87-42 и сообщить о человеке, которому требуется поддержка.