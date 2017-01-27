В Хабаровском крае расширят ассортимент продукции, реализуемой в рамках проекта «Доступная рыба». После промысловых путин на прилавках появится замороженная мойва, которая раньше не реализовывалась в рамках проекта, а также навага. Планируется, что их цена будет в среднем на 30% ниже рыночной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, с начала года на прилавки уже поступило 4,5 тонны продукции. Это лососевые и частиковые породы рыб, приобрести их можно в торговых сетях края.
В Хабаровске это «Самобранка», «Седьмая столица», «Амбар», «Три Кота Хабаровск», магазины «Ветеран» и «Любимые продукты» (НК Сити), ярмарка выходного дня в торговом центре «ЭкоДом». Продажи также организованы в Ванинском, Николаевском, Верхнебуреинском и других районах. Стоимость продукции в магазинах, участвующих в проекте, в течение двух лет не меняется и составляет не более 120 рублей за 1 килограмм.
«Снижение розничных цен мы получаем за счет организации прямых поставок от производителей, тем самым исключаются наценки, - отмечает председатель комитета рыбного хозяйства Правительства края Кирилл Фирсов. – В текущем году работа в этом направлении продолжается. Ассортимент мороженой продукции планируется расширить после проведения промысловых путин, а также совещаний с торговыми сетями». Всего, с начала действия проекта, реализовать который поручил Губернатор Вячеслав Шпорт, в торговые сети региона поставлено более 2,5 тысяч тонн рыбы различных пород.
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