Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" передана Тихоокеанскому флоту

Дизель-электрическая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Варшавянка", ремонт и модернизация которой велся на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), передана Тихоокеанскому флоту, сообщил в пятницу начальник главного управления информационной политики губернатора и правительства Хабаровского края Светлана Литвинова.

В настоящее время во Владивостоке на пирсе бухты Улисс проходит торжественный митинг по случаю завершения работ по среднему ремонту и модернизации большой дизель-электрической подводной лодки Б-187 "Комсомольск-на-Амуре". В числе участников торжества губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава Приморья Владимир Миклушевский, командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц, представители Минобороны РФ и ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации и другие.

"Это событие историческое. Впервые за последние 25 лет передается стратегическая подводная лодка в состав ВМФ России", - сказала С.Литвинова.

Как отметил в своем выступлении губернатор Хабаровского края В.Шпорт, на сегодняшний торжественный митинг "всех присутствующих собрал Комсомольск-на-Амуре" - речь не только об одноименной подводной лодке, но и об Амурском судостроительном заводе, и о городе.

"Эта субмарина - результат большой работы команды профессионалов Амурского судостроительного завода, являющегося ровесником Комсомольска-на-Амуре. Именно здесь создана и в последующем модернизирована подводная лодка", - сказал В.Шпорт.

Он напомнил, что за годы работы со стапелей завода сошло более 300 судов и кораблей различного назначения. В том числе, атомные и дизельные подводные лодки. В настоящее время на предприятии строятся четыре многоцелевых сторожевых корвета ближней морской зоны, два судна снабжения для нужд "Газпромфлота", будут созданы паромы для бесперебойного морского сообщения Сахалина с материком.

"Убежден, нам по силам выполнить поставленные задачи, потому что над их решением работает сплоченная команда корабелов, военнослужащих, руководителей органов власти и отраслевых структурных подразделений. Подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" - тому наглядное подтверждение", - сказал В.Шпорт, добавив, что в ближайшем будущем присутствующие вновь соберутся во Владивостоке - на достроечной базе готовится к сдаче корвет "Совершенный".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.

С 1993 по 1995 года эта подлодка совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

Подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" была заложена 7 мая 1991 года на АСЗ (входит в ОСК). С 2013 года подводная лодка находилась на ремонте на амурском судозаводе. В мае 2016 года субмарину вывели из дока и спустили на воду.

Имя субмарине было присвоено в 2015 году по инициативе общественности Комсомольска-на-Амуре. "Интерфакс-Дальний Восток"