Обзор ночных происшествий за 27 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

После полуночи приезжий из Владивостока спровоцировал аварию с участием трех транспортных средств на перекрестке улиц Ким Ю Чена и Дикопольцева. В это время суток светофор здесь не работает, и автолюбители руководствуются знаками приоритета.

«Ниссан Атлас» виновника ехал по Ким Ю Чена со стороны Московской. Легковые автомобили приближались к месту будущего столкновения по Дикопольцева: «Ниссан Прессаж» – от Карла Маркса, «Дайхацу Мув» – со стороны Амурского бульвара. Микрогрузовик подставил под удар «Прессажу» свой левый борт.

После столкновения «Ниссан Атлас» выехал на пешеходную дорожку. Грузовик несло в угол пятиэтажного дома. Шофер сумел вырулить, но помял кабиной водосточную трубу. Свою вину водитель признал.

«Дайхацу Мув» получила повреждения при столкновении с «Ниссаном Прессаж». Машина, обклеенная рекламой такси, после столкновения с грузовиком была отброшена на полосу встречного движения.

На проспекте 60-летия Октября у остановки «Рынок» была совершена попытка разбойного нападения. В отделение банка «Восточный экспресс» ворвался вооруженный ножом злоумышленник и потребовал наличные. Лицо нападавшего скрывала медицинская маска.

Касса здесь защищена пуленепробиваемым стеклом и бронированной дверью. В доступных налетчику помещениях находились только консультанты, которые не имеют дела с банкнотами. Один из сотрудников банка объяснил ситуацию нападавшему и добавил, что тревожная кнопка вызова уже нажата. После этого налетчик убежал.

Поисками преступника занимаются полицейские. В установлении личности нападавшего им должны помочь записи камер внутреннего и наружного наблюдения. По словам сотрудницы банка, налетчик был высокого роста – около 190 сантиметров. Одет он был в камуфляжный костюм.

А в Южном микрорайоне нападению подверглась круглосуточная аптека. После полуночи обслуживание клиентов здесь ведется через небольшое окошко. Мужчина в медицинской маске попросил провизора принести ему противовирусное средство и сказал, что оплачивать лекарство будет банковской картой. Женщина подала ему небольшой переносной терминал электронной оплаты. Схватив его, грабитель убежал, оставив сотрудницу аптеки в полном недоумении. Найти грабителя по горячим следам не удалось.

MestoproTV