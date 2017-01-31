Чучело зимы сожгут на хабаровской набережной

Традиционные масленичные гуляния состоятся на набережной Хабаровска возле самого большого открытого катка города. 25 февраля с утра до 15.00 на аллее в районе памятника «Черный тюльпан» развернется праздничный городок.

Здесь недавно завершился конкурс снежных фигур, и вся аллея теперь украшена скульптурами, посвященными теме «Год экологии». Организаторы обещают хабаровчанам и гостям города множество игровых площадок и конкурсов.

«На набережной будет установлена сцена для праздничной концертной программы, - рассказал директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. – Также на набережной поставим традиционный столб, на который участники конкурсов будут залезать за подарками».

В программе запланированы разнообразные масленичные развлечения и забавы – прыжки в мешках, детские конкурсы и игры. На ледовом поле возле сквера Петра и Февроньи, где сейчас проходят любительски хоккейные матчи, в этот день состоятся соревнования по керлингу. Кроме этого на набережной будут организованы точки питания, в том числе полевая кухня для любителей солдатской каши.

Кульминацией праздника, который завершится около 15.00, станет сжигание чучела зимы на лестнице по улице Шевченко, которая ведет от Краеведческого музея к суперкатку. ИА «Хабаровский край сегодня»