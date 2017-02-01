Февраль в Хабаровске получится малоснежным

Первые дни февраля для Хабаровского края окажутся солнечными и безоблачными. Правда на улице будет прохладно: ночные температуры -20 -25 градусов, дневные – в пределах -17 – 18. Однако, еще до конца недели, в регион заглянет циклон.

«Четвертого февраля в край придет циклон, который мы ждали с первого числа. В течение трех дней регион окажется в его власти. По нашим прогнозам, в регионе выпадет до 7 мм осадков. Также с 4-го по 6 февраля в регионе потеплеет до -16 -17 градусов ночью и 7 – 9 градусов ниже нуля днем. Такая температура на 3 – 5 градусов выше нормы, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

После того, как циклон покинет Хабаровский край, температура воздуха постепенно начнет приближаться к норме,-20 -25 градусов ночью и -10 -15 – днем. Такую температуру синоптики обещают до конца февраля. При этом ни других циклонов, ни значительных потеплений после шестого февраля специалисты не ожидают.

«Конечно, говорить точно о том, что весь февраль после 6-го числа будет без снега сложно. Этот месяц уже переходный на весну, поэтому какие-то осадки могут возникнуть практически в любой момент. Предсказать их порой бывает просто невозможно. При этом, февраль по нашим многолетним наблюдениям всегда был малоснежный, как и в этом году. Впрочем, и вся нынешняя зима у нас такая. С ноября по статистике должно было выпасть больше 60 мм осадков. На данный момент выпало всего около 40», - добавила Галина Бынцева. ИА «Хабаровский край сегодня»