Свыше 16,6 тыс. жилых помещений куплено по военной ипотеке на востоке России с 2007 года

Более 3,38 тыс. участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) на Дальнем Востоке реализовали свое право на жилье в 2016 году, сообщил в среду" руководитель Хабаровского филиала ФГКУ "Росвоенипотека" Дмитрий Кузнецов.

"Данный результат более чем на 10% превышает показатели реализации программы на территории Восточного военного округа (ВВО) в 2015 году. Благодаря ежегодному росту количества приобретаемого жилья по военной ипотеке за время существования программы с 2007 года на Дальнем Востоке и двух регионах Восточной Сибири, Забайкалье и Бурятии, жилье приобрели 16,6 тыс. военнослужащих", - отметил Д.Кузнецов.

По его словам, наиболее доступным и востребованным на территории ВВО среди участников НИС остается жилье на вторичном рынке. В 2016 году было куплено 3,1 тыс. таких жилых помещений. При этом количество квартир, приобретенных в рамках долевого участия, составляет лишь 7%.

"Положительная динамика количества приобретаемого жилья в 2016 году сохранилась в Приморье и Хабаровском краях, где приобретено, соответственно 1,1 тыс. и 715 жилых помещений, в Еврейской автономии и на Сахалине, где приобрели жилье 114 и 94 военнослужащих, а также Забайкалье и Бурятии, где жилье, соответственно, купили 364 и 330 военных", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Амурской области справили новоселье 388 семей военнослужащих, на Камчатке - 167.

"Меньше всего жилья военные покупали в Магаданской области - 14 квартир, в Якутии - 11 квартир и на Чукотке - 5 квартир", - констатировал Д.Кузнецов.

Он также сообщил, что размер взноса на именной накопительный счет участника НИС на 2017 год утвержден в размере 260,1 тыс. руб.

"Отмечается тенденция к снижению процентных ставок по кредитам в рамках НИС ведущими банками и увеличения максимального размера предоставляемых кредитов", - добавил руководитель филиала.

По данным представителей ФГКУ "Росвоенипотека", на сегодняшний день ставка по кредитам колеблется в диапазоне 11,5-12,5% годовых, а размер кредита 1,87- 2,3 млн руб."Интерфакс-Дальний Восток"