Хабаровские рыбопромышленные предприятия поставили новый рекорд

По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, за январь-декабрь 2016 года рыбопромышленные предприятия региона отчитались о добыче 375 тыс тонн водных биологических ресурсов – это на 60 тыс тонн (19%) больше, чем в 2015 году.

На 14% выросла и переработка рыбы, в цифрах это 299,2 тыс тонн (+36,8 тыс тонн) к уровню 2015 года. «Отгружено продукции на сумму 18,8 млрд рублей или 131,3 % к уровню 2015 года», - сообщили в министерстве. За 2016 год от предприятий рыбной отрасли в бюджет края поступило налоговых доходов на сумму 1265,4 млн рублей, что на 502,1 млн рублей больше соответствующего периода 2015 года. ИА «Хабаровский край сегодня»