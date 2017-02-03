Крупнейший на Дальнем Востоке биатлонный центр под сборную строят на Сахалине

Строительство первой очереди лыжно-биатлонного комплекса, который должен принять российскую сборную для тренировок перед Олимпиадой 2018 года, завершится осенью этого года в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Первая очередь лыжно-биатлонного комплекса, строительство которой началось в мае прошлого года, будет включать в себя стрельбище, штрафной круг, стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около 8 км. Завершение строительства первой очереди намечено на осень текущего года", - говорится в сообщении.

Все трассы будут сертифицированы. Это позволит присваивать участникам здешних соревнований спортивные разряды.

Параллельно с процессом строительства ведется закупка оборудования: системы хронометража, мишенных установок, видеоэкранов для трансляции соревнований.

"Это будет второе на Дальнем Востоке спортивное сооружение такого рода, способное принимать международные соревнования. Пользоваться им смогут не только спортсмены, но и все жители Сахалинской области, а также гости региона", - отмечает пресс-служба.

По ее информации, подрядчик выполнил вертикальную планировку трасс, разбивку территории под строящиеся объекты. Сейчас здесь в две смены ведутся работы по перемещению грунта. На стрельбище уже залит фундамент под опоры освещения и идет строительство стартовой площадки. Вдоль будущих трасс установлены все опоры освещения. Отмечается отставание от графика. В этой связи руководство региона поручило строителям увеличить темпы работ, привлечь, если потребуется, субподрядные организации, "чтобы олимпийская сборная смогла здесь подготовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Республике Корея".

На строительство биатлонного центра в текущем году из облбюджета выделят 366,6 млн рублей, еще 190 млн рублей профинансируют за счет средств федерального бюджета.

Второй этап проекта включает в себя строительство здания, в котором расположатся тренерские, раздевалки, медпункт и прочие службы. В перспективе планируется также строительство системы искусственного оснежения основных трасс, что позволит продлить тренировочный сезон, а также Сахалину стать тренировочным центром для подготовки российских сборных команд. "Интерфакс-Дальний Восток"