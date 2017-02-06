Размер пособий при рождении ребёнка и уходу за ним увеличен в Хабаровском крае

С февраля в Российской Федерации увеличился размер пособий при рождении ребенка и последующего ухода за ним. Так, размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении, теперь составляет 16,3 тыс рублей (ранее примерно 15,5 тыс рублей).

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, равен 3,1 тыс рублей – по уходу за первым ребенком (до этого 2,9 тыс рублей), 6,1 тыс рублей – по уходу за вторым и последующими детьми (ранее 5,8 тыс рублей). Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, составляет 25,8 тыс рублей (против 24,5 тыс рублей).

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, установлено на уровне 11 тыс рублей (ранее 10,5 тыс рублей). Размер всех государственных пособий граждан, имеющих детей, необходимо увеличить на районный коэффициент, действующий по месту жительства. ИА «Хабаровский край сегодня»