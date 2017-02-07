Благодаря чему за ними будет легче следить. Сегодня часть подвижного состава остается невидимой для диспетчеров и горожан. Сегодня из 660 автобусов и маршруток работающей системой глобального позиционирования оснащены 511. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На остальные машины, а это транспорт коммерческий, оборудование либо ещё не поставлено, либо модули не настроены. При этом, как отмечают перевозчики, зачастую даже обращение к специализированные компании, которые занимаются установкой аппаратуры не дает результатов – сроки монтажа постоянно сдвигаются, настройка не проводится.
Ещё одна проблема – это задержка сигнала от датчика ГЛОНАСС. Так, в настоящее время информация о движении некоторых автобусов отображается на экране диспетчеров, а также на сайте http://bus27.ru/ с двадцатисекундной задержкой.
Вице-мэр города Валерий Лебеда поручил разобраться в этой ситуации, ускорить процесс оснащения каждой единицы общественного транспорта работающей системой ГЛОНАСС и минимизировать задержку сигнала. С этой целью к работе привлечены программисты и инженеры межотраслевого информационно-аналитического центра администрации города.
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