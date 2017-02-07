Хабаровчан приглашают на фестиваль ГТО

К сдаче нормативов привлекут работающее население города. Организаторы планируют, что в фестивале примут участие свыше 500 хабаровчан. «Это фестиваль для работников предприятий и организаций Хабаровска. Это первый фестиваль для работающего населения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Если раньше нормы ГТО сдавали школьники, то сейчас это может сделать любой желающий, так как в 2017 году начался основной этап сдачи нормативов», - рассказал главный менеджер сектора ГТО МАУ «Хабаровск Спортивный» Михаил Мареев. На первом этапе участники должны будут пройти тесты на гибкость, умение отжиматься, показать результаты по прыжку с места и стрельбе. По данным профильного управления, сейчас на сайте физкультурно-оздоровительного движения зарегистрировано около 20 тысяч хабаровчан.

Сегодня в городе создано 77 мест для тестирования. Это и образовательные учреждения, и городские спортивные объекты: стадионы «Заря», «Юность», «Нефтяник», центр баскетбола и бассейн «Дельфин». Нормативы принимают специально обученные люди. Первый фестиваль ГТО пройдёт 25 марта в Ледовом дворце стадиона имени Ленина. Заявки на участие принимают в управлении по физической культуре и спорту по адресу: Амурский бульвар, 16, каб. 12.