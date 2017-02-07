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Почти 51 тыс аявок подали россияне на получение дальневосточного гектара начала работы программы в прошлом году, сообщает со ссылкой на Минвостокразвития. Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс

«В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 тыс заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программу «дальневосточный гектар». Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308», — говорится в сообщении.