Почти 51 тыс аявок подали россияне на получение дальневосточного гектара начала работы программы в прошлом году, сообщает со ссылкой на Минвостокразвития. Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс
«В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 тыс заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программу «дальневосточный гектар». Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308», — говорится в сообщении.
По данным министерства, начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия — свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.
С начала реализации национального проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае подано более семи тыс заявок. Самыми популярными у заявителей по-прежнему остаются Хабаровский и район имени Лазо. Именно на них больше всего регистрируется обращений в федеральной информационной системе.
Напомним, что для консультирования граждан в вопросах оформления и использования «дальневосточного гектара» по поручению губернатора в крае созданы четыре мобильные бригады. В настоящее время они посещают крупные населенные пункты всех муниципальных районов, где проводят информационные встречи с населением.
Также получить консультацию и подать заявление теперь можно в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день такая услуга предоставляется в 23 отделениях, а до конца февраля появится во всех структурных подразделениях МФЦ Хабаровского края.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в интервью агентству рассказал, что Хабаровский край готов встретить всех прибывших за бесплатным наделом, более 40% площади региона разрешены для выдачи гектаров.