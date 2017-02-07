Россияне подали более 50 тыс заявок на «дальневосточный гектар»

07 февраля 2017 Новости Дальнего Востока

Почти 51 тыс аявок подали россияне на получение дальневосточного гектара начала работы программы в прошлом году, сообщает со ссылкой на Минвостокразвития. Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс «В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 тыс заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программу «дальневосточный гектар». Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308», — говорится в сообщении.

По данным министерства, начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия — свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.

С начала реализации национального проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае подано более семи тыс заявок. Самыми популярными у заявителей по-прежнему остаются Хабаровский и район имени Лазо. Именно на них больше всего регистрируется обращений в федеральной информационной системе.

Напомним, что для консультирования граждан в вопросах оформления и использования «дальневосточного гектара» по поручению губернатора в крае созданы четыре мобильные бригады. В настоящее время они посещают крупные населенные пункты всех муниципальных районов, где проводят информационные встречи с населением.

Также получить консультацию и подать заявление теперь можно в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день такая услуга предоставляется в 23 отделениях, а до конца февраля появится во всех структурных подразделениях МФЦ Хабаровского края.

С 1 февраля взять «дальневосточный гектар» могут все жители России, за этот день в системе «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировано 182 тыс заходов. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, большой интерес к программе проявили жители из разных регионов страны.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в интервью агентству рассказал, что Хабаровский край готов встретить всех прибывших за бесплатным наделом, более 40% площади региона разрешены для выдачи гектаров.

Семья Одзял из села Сикачи-Алян Хабаровского района получила 32 компактно расположенных гектара земли по программе «Дальневосточный гектар». ИА «Хабаровский край сегодня»