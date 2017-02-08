Впервые 29 лет назад участники марафона собрались на станции «Хабаровск», откуда поездом «Снежинка» были доставлены до Волочаевки. Затем они отправились по дистанции в сторону Хабаровска, где финишировали в районе завода имени Кирова. Марафон продолжался с 11 до 18 часов.
В первых соревнованиях приняло участие более 200 человек. С тех пор проведение марафона стало традицией. Он проводится ежегодно с целью популяризации лыжного спорта среди горожан, привлечения их к активному образу жизни, увековечивания памяти героев Гражданской войны.
В этом году мероприятие пройдет 19 февраля на территории лыжной базы Дальневосточной государственной академии физической культуры в с. Ильинка. К участию в соревновании допускаются все любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск.
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