В Хабаровске пройдёт традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни»

Впервые 29 лет назад участники марафона собрались на станции «Хабаровск», откуда поездом «Снежинка» были доставлены до Волочаевки. Затем они отправились по дистанции в сторону Хабаровска, где финишировали в районе завода имени Кирова. Марафон продолжался с 11 до 18 часов.

В первых соревнованиях приняло участие более 200 человек. С тех пор проведение марафона стало традицией. Он проводится ежегодно с целью популяризации лыжного спорта среди горожан, привлечения их к активному образу жизни, увековечивания памяти героев Гражданской войны.

В этом году мероприятие пройдет 19 февраля на территории лыжной базы Дальневосточной государственной академии физической культуры в с. Ильинка. К участию в соревновании допускаются все любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск.