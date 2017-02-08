Информация городской диспетчерской службы на 8 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 8 февраля нет отключений воды и отопления. В городе не работает 83 лифта. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 85 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 30 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с улиц города было убрано 1726 кубометров снега. На дороги было высыпано 29,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С улиц эвакуировано 14 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, зафиксировано 11 возгораний, на пульт «03» поступил 771 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 649 единиц общественного транспорта: 43 трамвая, 22 троллейбуса и 584 автобуса.