В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 8 февраля нет отключений воды и отопления. В городе не работает 83 лифта. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 85 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 30 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
За сутки с улиц города было убрано 1726 кубометров снега. На дороги было высыпано 29,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С улиц эвакуировано 14 автомобилей нарушителей правил парковки.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 45 ДТП, зафиксировано 11 возгораний, на пульт «03» поступил 771 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 649 единиц общественного транспорта: 43 трамвая, 22 троллейбуса и 584 автобуса.
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