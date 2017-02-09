Первая партия истребителей поколения 4++ Су-35, изготовленных в Комсомольске-на-Амуре на заводе КнААЗ, передана по контракту между Россией и КНР, об этом заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на выездном заседании фракции «Единая Россия» Госдумы VII созыва.
- По договору общей стоимостью около 2,5 млрд долларов США Китаю проданы 24 боевых машины, - сообщили в пресс-службе «ЕР». По мнению экспертов, Су-35 не уступает лучшим истребителям производства Европы и США, по некоторым параметрами превосходя военные самолеты НАТО пятого поколения.
По данным информированного источника в Минобороны РФ, первые четыре машины перелетели в КНР из Комсомольска-на-Амуре на военный аэродром Суйцзы в провинции Гуандун еще 25 декабря, но официально о начале поставок сообщили только сейчас. ИА «Хабаровский край сегодня»
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