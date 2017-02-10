Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") 20 марта начнет регулярные полеты по маршруту Владивосток - Токио (аэропорт "Нарита") - Владивосток, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты по новому направлению планируется выполнять три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам - на воздушных судах Bombardier Dash 8-Q400.
Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время регулярные полеты Владивосток-Токио трижды в неделю выполняет авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7). "Интерфакс-Дальний Восток"
Предыдущие новости
- Росту доходов населения Дальнего Востока Госдума уделит особое внимание - 09/02/2017 04:44
- Россия официально начала поставки Су-35 в Китай - 09/02/2017 03:22
- Япония возобновила покупки круглого леса на Дальнем Востоке России - 09/02/2017 00:22
- В Хабаровске пройдёт традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни» - 07/02/2017 22:11
- Информация городской диспетчерской службы на 8 февраля 2017 года - 07/02/2017 22:00