Авиакомпания "Аврора" 20 марта начнёт регулярные полёты Владивосток-Токио

Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") 20 марта начнет регулярные полеты по маршруту Владивосток - Токио (аэропорт "Нарита") - Владивосток, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты по новому направлению планируется выполнять три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам - на воздушных судах Bombardier Dash 8-Q400.

Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время регулярные полеты Владивосток-Токио трижды в неделю выполняет авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7). "Интерфакс-Дальний Восток"