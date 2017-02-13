Каждый второй участник программы "Дальневосточный гектар" планирует построить свой дом - АРЧК ДВ

Каждый второй из определившихся с использованием земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар", планирует построить свой дом, сообщила руководитель Центра методологии жилищных программ Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова.

"В соответствии с имеющейся статистикой мы (АРЧК ДВ - ИФ) видим, что каждый второй из определившихся с использованием земельного участка планирует построить свой дом. Сейчас порядка 15% заявок граждан - это коллективные заявки, люди планируют создавать поселения, жить на земле. Во многих субъектах уже есть и появляются в качестве резидентов ТОР (Территория опережающего развития - ИФ) и Свободного порта Владивосток (СПВ) предприятия, занимающиеся изготовлением домов", - приводит слова М.Поляковой пресс-служба Минвостокразвития.

В сообщении отмечается, что дополнительным стимулом для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление "дальневосточных разделов" в государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Согласно новым правилам Минвостокразвития России, данные разделы будут содержать предельно конкретный перечень мероприятий, согласованных с министерством и главами дальневосточных регионов.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта.

С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. А с 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в собственность.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создано в 2015 году в целях обеспечения квалифицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Миссия агентства - обеспечение роста и развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. В сентябре 2016 года Агентство получило дополнительные функции по сопровождению программы "Дальневосточный гектар". "Интерфакс-Дальний Восток"