Правительство Японии направило протест России из-за присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, которая состоялась во вторник, 14 февраля.
«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», — уточнил он. 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти островам Курильской гряды. С соответствующей инициативой выступило Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО).
Географические объекты получили имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. lenta.ru
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