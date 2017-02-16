Единый дальневосточный продуктовый бренд появится в супермаркетах

На совещании по вопросам развития продуктовых торговых сетей, а также обеспечения доступа в них малого бизнеса, которое прошло при полпредстве в ДФО, было высказано предложение по созданию единого бренда для пищевых продуктов, произведенных предприятиями Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Меры по поддержке местных производителей, которые выстроены в каждом регионе, нужно продолжать развивать, упорядочивать и взаимоувязывать. Задача связана с единообразной маркировкой дальневосточных продуктов. Предлагаю доработать подход, чтобы, с одной стороны, была единообразная маркировка дальневосточных продуктов, с другой, были узнаваемые региональные бренды», – заключил замполпреда в ДФО Владимир Солодов.

Предполагается, что, помимо всего прочего, единый дальневосточный бренд позволит нарастить экспорт продуктов в страны АТР. Напомним, что в Хабаровском крае продуктовым брендом является «Наш выбор 27», участниками которого становятся все больше производителей. На сегодняшний день право использовать логотип получили уже 45 предприятий края. В их числе ООО «Мерилен», «Мостовик плюс», «ДВ-Ареал», «Лесные продукты», «Масложирокомбинат «Хабаровский», «Виорд Хлеб» АО «Хорское» и ряд других.

Для продвижения краевого бренда 24-25 июня на набережной Хабаровска будет проведена выставка-ярмарка «Наш выбор 27». В нем планируют принять участие около 200 местных производителей и представителей ресторанного бизнеса. На площадке напротив универсального спортивного комплекса построят «торговый городок» с выставочными павильонами, где местные производители представят свою продукцию по сниженным ценам. Планируется, что скидка может составить от 10 до 20%.

Появится также зона общественного питания. Главным событием станет приготовление рекордной ухи, отведать которую сможет любой желающий. В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тыс литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ближайшее время Ассоциация рестораторов края планирует объявит конкурс поваров.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выставка-ярмарка должна стать новой визитной карточкой региона. С 2018 года она приобретет статус международной. ИА «Хабаровский край сегодня»