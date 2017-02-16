Профильные министерства создадут "дальневосточные разделы" в госпрограммах для улучшения качества жизни на Дальнем Востоке, сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока.
"Согласно новым правилам Минвостокразвития России, федеральные министерства будут формировать специальные "дальневосточные разделы" с предельно конкретным перечнем мероприятий, объемом финансирования и сроками выполнения. Такая работа будет вестись по каждому региону Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Свод данных проектов будут определять профильное министерство совместно со специалистами Минвостокразвития России.
"К этой работе в обязательном порядке уже подключены и главы дальневосточных субъектов. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в госпрограмме находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева", - уточняет министерство.
В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что развитие экономики Дальнего Востока должно сочетаться с развитием социальной сферы.
"Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев - вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в "дальневосточных разделах" госпрограмм федеральных министерств", - сказал А.Галушка. Interfax-Russia.ru
Предыдущие новости
- Единый дальневосточный продуктовый бренд появится в супермаркетах - 16/02/2017 02:30
- Управление транспорта администрации Хабаровска проведёт телефонную «горячую линию» - 14/02/2017 21:58
- Япония направила протест России из-за присвоения имён пяти Курильским островам - 14/02/2017 05:22
- Экс-губернатор Александр Хорошавин этапирован в Южно-Сахалинск - 14/02/2017 04:22
- Верховный суд РФ определил, когда «письма счастья» из ГИБДД недействительны - 13/02/2017 06:22