"Дальневосточные разделы" появятся в 27 госпрограммах

Профильные министерства создадут "дальневосточные разделы" в госпрограммах для улучшения качества жизни на Дальнем Востоке, сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока.

"Согласно новым правилам Минвостокразвития России, федеральные министерства будут формировать специальные "дальневосточные разделы" с предельно конкретным перечнем мероприятий, объемом финансирования и сроками выполнения. Такая работа будет вестись по каждому региону Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Свод данных проектов будут определять профильное министерство совместно со специалистами Минвостокразвития России.

"К этой работе в обязательном порядке уже подключены и главы дальневосточных субъектов. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в госпрограмме находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева", - уточняет министерство.

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что развитие экономики Дальнего Востока должно сочетаться с развитием социальной сферы.

"Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев - вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в "дальневосточных разделах" госпрограмм федеральных министерств", - сказал А.Галушка. Interfax-Russia.ru