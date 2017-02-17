Снежный циклон, прошедший по территории Хабаровского края в минувшие сутки, сохранит свое влияние. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура еще возможны осадки. Однако их интенсивность значительно снизится. Эпицентр циклона уже покинул пределы региона.
«Сам циклон сместился в акваторию Охотского моря. Но в северных районах и на побережье осталась зона пониженного давления. Поэтому в течение следующих двух дней осадки там вполне вероятны», - пояснили синоптики.
В дежурно-диспетчерской службе Правительства края сообщили, что серьезных происшествий во время прохождения циклона не зафиксировано. Социальные учреждения, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Междугородние автотрассы отрыты для проезда. Заторов автомобилей на них не отмечается.
По информации спасателей, сегодня временно приостановлено движение по ледовой переправе Амурск – село Вознесенское. Дорогу перемело снегом, идет её расчистка. Всего на краевых и федеральных трассах с вечера работала 71 единица техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
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