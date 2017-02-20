Полиция во Владивостоке задержала организаторов акции против установки ЭРЫ-ГЛОНАСС на иномарки

Организаторы собрания во Владивостоке, которые в воскресенье выступили против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, задержаны полицией.

"Задержаны шесть граждан за нарушение общественного порядка. Правонарушители доставлены в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Представитель полиции уточнил, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по факту "нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что все ранее задержанные на привокзальной площади Владивостока доставлены в суд.

"Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются", - отметил источник агентства.

В воскресенье во Владивостоке состоялось собрание, в котором, по данным организаторов, приняли участие около одной тысячи человек. Полиция заявляет о сотне участников.

Собравшиеся проголосовали за принятие резолюции, в которой потребовали отменить обязательную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили, вводить подобные нормы, обеспечив реальную возможность их выполнения, а также провести прокурорскую проверку нововведений в Технический регламент.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

Накануне после вмешательства в ситуацию федеральные чиновников таможня начала выдачу документов. Однако люди требуют ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме: без выходных с 8:00 до 22:00. Такой режим сохранится до тех пор, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины.

За два дня автоинспекция в Приморье зарегистрировала более 480 автомобилей. "Интерфакс-Дальний Восток"