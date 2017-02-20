Сотрудники прокуратуры Хабаровского края проверили, насколько хорошо в регионе выполняются положения законов об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), выявлены десятки однотипных нарушений. Как сообщили в надзорном ведомстве, на территории региона находится 13 ООПТ федерального значения, 94 имеют статус краевого и 110 - местного значений.
- Министерство природных ресурсов не внесло в единый государственный реестр недвижимости сведения о границах значительной части особо охраняемых природных территорий краевого значения, - отметили в прокуратуре. - Аналогичные нарушения выявлены в деятельности органов местного самоуправления Комсомольска-на-Амуре, Николаевского, Нанайского, Ульчского, имени Лазо районов.
В целях устранения нарушений закона прокуратура внесла представления министру природных ресурсов Хабаровского края и главам администраций Комсомольска-на-Амуре и районов-нарушителей. ИА «Хабаровский край сегодня»
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