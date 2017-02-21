Хабаровский край - второй на Дальнем Востоке по качеству жизни

Хабаровский край занял 36 место в «Рейтинге регионов по качеству жизни-2016», улучшив по сравнению с прошлым исследованием свое место на две позиции. На Дальнем Востоке наш регион занимает второе место.

Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством РИА Рейтинг медиагруппы МИА «Россия сегодня» к Российскому инвестиционному форуму, который пройдет в Сочи 26-28 февраля. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, ХМАО и ряд других регионов в 2016 году сохранили лидерские позиции в пятом рейтинге качества жизни населения в российских регионах. В десятке отстающих также не произошло существенных изменений.

Девять из десяти регионов входили в последнюю десятку и в рейтинге-2015. Места распределились так: замыкает список Республика Тува, за ней идет Ингушетия, затем Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Забайкалье, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Чукотка и Бурятия. Из дальневосточных регионов существенный скачок сделала Магаданская область – плюс семь пунктов.

В целом по Дальнему Востоку наивысшее место занял Камчатский край (32 в общероссийском списке).

Далее следуют:

Хабаровский край (36);

Магадан (39);

Приморье (51);

Сахалин (53);

Якутия (72);

Чукотка (77);

ЕАО (81).

При составлении рейтинга было исследовано 72 позиции, взятые из официальных данных различных министерств и ведомств. Среди показателей, учитываемых при расчете, можно отметить объем вкладов и депозитов физических лиц, отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы и сроки поиска работы. В группе показателей, характеризующих безопасность проживания, - уровень преступности, смертность населения от внешних причин.

По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ожидать радикальных изменений не стоит: лидеры рейтинга вряд ли сдадут свои позиции, а аутсайдеры вряд ли покажут существенный рост. Впрочем, незначительные изменения возможны. Наиболее существенное перераспределение мест может произойти в средней части рейтинга, в особенности это относится к регионам, экономика которых сильно зависит от колебаний экономической конъюнктуры. ИА «Хабаровский край сегодня»