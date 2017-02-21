В Хабаровском крае стартовал региональный этап Всероссийских учений

Сегодня в Хабаровском крае проходит региональный этап Всероссийской тренировки по отработке действий во время паводков. В нем принимают участие спасательные формирования территориальных звеньев Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Совместно с органами государственной власти и другими оперативными службами они спланируют меры по предупреждению возможных ЧС. Как сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, главная цель учений – скоординировать взаимодействие всех ведомств и служб. Пока синоптики дают благоприятный прогноз по паводковой обстановке. Однако в любой момент он может измениться, поэтому все службы должны заранее отрепетировать сценарии развития ситуации.

«По критическому варианту в зону подтопления попадают жилые дома, постройки, - уточнили в ведомстве. – В этот момент может понадобиться оперативная переброска людей и техники, другие меры экстренного реагирования. Многое будет зависеть от того, как слаженно отработают местные власти. Все это входит в теоретическую часть учений».

Кроме этого, в ходе тренировки предусмотрен и практический этап. Спасатели приведут в готовность аэромобильную группировку, которой предстоит отправиться в зону условной ЧС. На базе специализированной пожарно-спасательной части организуют смотр личного состава, а также проверят автотранспорт и снаряжение. Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проведут учебную операцию по оказанию помощи людям, оказавшимся на опасном участке льда в акватории Амура. Для этого они задействуют судно на воздушной подушке.

По предварительному прогнозу Хабаровского гидрометцентра, в этом году весенний паводок должен пройти относительно спокойно. Вскрытие рек начнется примерно с 13 апреля на юге региона, затем эстафету подхватят центральные территории. Северные реки очистятся ото льда в мае.