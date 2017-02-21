Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в школе села Казакевичево в Хабаровском крае

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции у школьников села Казакевичево в Хабаровском крае и уже проводят комплекс санитарных мероприятий по ликвидации очага заболеваемости.

Пресс-служба регионального ведомства сообщает, что во время проверки школы на пищеблоке отмечены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, но не уточняет точного количества заболевших детей. Тем временем местные СМИ говорят о 30 случаях.

"Во время проверки выявлены такие нарушения: несоблюдение поточности технологического процесса приготовления пищи, нарушения режимов мойки инвентаря и столовых приборов, обнаружены продукты питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукты питания, а также микробиологические смывы со школьного инвентаря и оборудования направлены на лабораторные исследования.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю", - отметили в пресс-службе. "Интерфакс-Дальний Восток"