В лидерах на ДВ должны быть Приморье или Хабаровский край – Пётр Ханас

Приморский политолог Пётр Ханас прокомментировал результаты «Рейтинга регионов по качеству жизни-2016», который подготовило агентство РИА Рейтинг МИА Россия к сочинскому инвестфоруму. По его мнению, итоги в целом соответствуют реальной ситуации.

«Но первое место Камчатки в ДФО - довольно странное. Если оценивать относительно доходной составляющей бюджета, то да, Хабаровский и Приморский края проигрывают Камчатке. Но согласно такой логике, Сахалин должен быть на первом месте среди дальневосточных регионов. По общим ощущениям, результаты рейтинга соответствуют еще и такой схеме: регионы, которые получают больше помощи от федерального центра, находятся в лучшем положении. Камчатка в прошлом году получила мощную поддержку, вот и результат. Есть еще особенность: согласно рейтингу, ситуация, как правило, лучше в тех регионах, где меньшее количество жителей. Это неправильно. Объективно в лидерах Дальнего Востока должна быть не Камчатка, а Хабаровский или Приморский края», – рассказалу Пётр Ханас.

Напомним, в целом по Дальнему Востоку наивысшее место занял Камчатский край (32 в общероссийском списке). Далее следуют Хабаровский край (36), Магадан (39), Приморье (51), Сахалин (53), Якутия (72), Чукотка (77) и ЕАО (81). Хабаровский край улучшил по сравнению с прошлым исследованием своё место на две позиции.

При составлении рейтинга было исследовано 72 позиции, взятые из официальных данных различных министерств и ведомств. Среди показателей, учитываемых при расчете, можно отметить объем вкладов и депозитов физических лиц, отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы и сроки поиска работы. В группе показателей, характеризующих безопасность проживания, - уровень преступности, смертность населения от внешних причин. ИА «Хабаровский край сегодня» Фото: news-vendor.com