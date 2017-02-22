Россиянам, берущим "дальневосточный гектар", пообещали кредит до 600 тысяч рублей

Правительство запускает программу льготного кредитования по проекту "Дальневосточный гектар". Об этом заявил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Трутнев на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Он уточнил, что индивидуальным заемщикам кредиты будут предоставляться до пяти лет на сумму до 600 тыс. рублей, по коллективным заявкам - до восьми лет на сумму до 3 млн рублей, ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5% годовых. По словам вице-премьера, объем заявок в рамках программы "Дальневосточный гектар" уже составляет более 64 тыс. человек: люди берут землю под строительство жилья, для проектов в сфере сельского хозяйства, в том числе пчеловодства.

"Самой большой проблемой, которую люди называют, является доступность финансовых ресурсов, необходимых для освоения", - сказал Трутнев, отметив, что льготное кредитование запускается для разрешения этой проблемы. Дмитрий Медведев уточнил, что участники программы "Дальневосточный гектар" смогут получить кредиты уже с марта этого года.

Напомним, федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона, а с 1 февраля 2017 года гектар предоставляется уже всем гражданам РФ. В мае прошлого года Трутнев говорил, что россияне, решившие взять "дальневосточный гектар", смогут рассчитывать на льготную ипотеку под 4% годовых. NEWSru.com