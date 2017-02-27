Полицейские в Хабаровске перекрыли нелегальный канал поставки чёрной икры на запад страны

Сотрудники Хабаровского линейного управления на транспорте изъяли из незаконного оборота свыше 30 кг икры осетровых видов, подготовленной к реализации и поставке в западные регионы страны.

Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщает, что к поставке незаконно добытой продукции причастен 33-летний житель Хабаровска. В гараже, который арендовал мужчина, оперативники обнаружили специализированные холодильники. В них хранилось более 60 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов рыб, а также четыре контейнера с икрой лососевых видов рыб. Общий вес изъятой икры - порядка 30 кг, ущерб превысил 600 тыс. рублей.

Изъятая продукция помещена на ответственное хранение. Отделом дознания Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконный оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. "Интерфакс-Дальний Восток"