Полицейские и волонтеры в Хабаровском крае проводят масштабные поиски восьмилетнего мальчика, который ушел из дома в местном поселке Ванино и пропал.
"По предварительным данным, мальчик ушел гулять в воскресенье, 26 февраля, и до сих пор не вернулся", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в связи с пропажей ребенка возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным местных СМИ, мальчик ушел днем на центральную площадь поселка, чтобы посмотреть на праздничный концерт, посвященный масленице. Домой ребенок не вернулся. Ранее он из дома не уходил, конфликтов в семье не было. "Интерфакс-Дальний Восток"
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