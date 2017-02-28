Объем инвестиций на Дальний Восток с появлением новых инструментов развития региона превысил 3 трлн руб. - Трутнев

Объем инвестиций на Дальний Восток с появлением новых инструментов развития региона превысил 3 трлн руб., сказал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Благодаря новым инструментам развития - ТОР (территория опережающего развития - ИФ), Свободному порту Владивосток (СПВ), финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, государственной целевой поддержке инвестпроектов - уже запущено более 500 новых инвестпроектов", - приводит слова Ю.Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

Вице-премьер уточнил, что инвестиции реализуются не одномоментно, а постепенно до 2024 года.

"Тем не менее 3 трлн руб. - это весомая цифра. Я помню, когда мы начинали эту программу, многие так и говорили: дайте нам 3 трлн руб. и мы на Дальнем Востоке все сделаем красиво. Дать 3 трлн откуда-то из бюджета, во-первых, задача непосильная для государства, во-вторых, на мой взгляд, совершенно неправильная. А вот привлечь их за счет поддержки инвесторов, со стороны частных инвестиций - совершенно правильная работа. Мы это и сделали", - сказал Ю.Трутнев.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Президент России Владимир Путин 4 июля 2016 года подписал закон, согласно которому режим свободного порта помимо Приморского края расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). "Интерфакс-Дальний Восток"