Российско-китайская ярмарка культуры и искусства на двух берегах Амура пройдёт в июне

Проведение российско-китайской ярмарки культуры и искусства в столице Амурской области и китайском городе Хэйхэ, расположенных берегах реки Амур, в этом году перенесено с августа на июнь.

"Время проведения ярмарки перенесли по просьбе китайской стороны. Вопреки сложившейся традиции, открытие ярмарки пройдет не в Благовещенске, а в Хэйхэ - 22 июня. Гостем российско-китайской ярмарки культуры и искусства станет московский академический театр танца "Гжель", с китайской стороны - центральный национальный ансамбль Китая", - говорится в сообщении.

Представители Китая попросили российских коллег договориться с театром "Гжель", чтобы он дал дополнительный концерт и в Хэйхэ.

Центральный национальный ансамбль Китая, состоящий из 80 человек, выступит дважды: в день открытия ярмарки на российской стороне 23 июня, с короткой программой в зале общественно-культурного центра Благовещенска и большим совместным концертом с "Гжель" на площади имени Ленина.

В Благовещенске прилавки 40 китайских мастеров откроются 23 июня. Столько же жителей Амурской области представят свои работы на левом берегу Амура. Обменяются стороны и делегациями художников, которые проведут мастер-классы для посетителей ярмарки.

Амурский театр драмы представит в Хэйхэ спектакль "Сказка о царе Салтане", специально переведенный на китайский язык. Кроме того, Амурской краеведческий музей подготовит фотовыставку, посвященную 120-летию с начала строительства Китайско-Восточной железной дороги. "Интерфакс-Дальний Восток"