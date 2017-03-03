Третий Тихоокеанский туристский форум пройдет 18-21 мая на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья.
Центральной темой форума станет развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.
"Рабочие сессии форума будут ориентированы на поиск прорывных решений, направленных на развития двухсторонних отношений с нашими ключевыми партнерами, прежде всего, это Китай, Корея и Япония. Предметные дискуссии, связанные с вопросами кооперации этих стран с российскими партнерами, являются для нас важной задачей. Особое внимание в год, объявленный в России Годом особо охраняемых территорий, участники форума посветят развитию экологического туризма", - сказал директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.
Форум традиционно будет состоять из нескольких смысловых блоков, направленных на разные целевые аудитории - деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo (PITE) и дальневосточного фестиваля "День путешественника".
В рамках форума также будут организованы медиа- и (ознакомительные) FAM-туры для журналистов федеральных информационных агентств и представителей туристской отрасли.
Второй Тихоокеанский Туристский форум прошел во Владивостоке с 19 по 22 мая 2016 года. В рамках деловой программы эксперты обсудили развитие туристского потенциала Дальнего Востока России, в том числе проектов "Восточное кольцо России" и "Круизный туризм". "Интерфакс-Дальний Восток"
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