В Хабаровском крае утвержден размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года. По сравнению с предыдущим периодом величина снизилась на 0,5% и теперь составляет 12910 рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Понижение произошло за счет незначительного уменьшения стоимости непродовольственных товаров (-1%), услуг (-1,2%) и обязательных платежей (-0,6%). По данным Хабаровскстата, стоимость продуктового набора на душу населения в отчетном периоде составила 5 458 рублей, непродовольственных товаров – 3 282 рубля, услуг – 3273 рубля.
Таким образом, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума сложилась на уровне 13755 рублей. Для пенсионеров установлен размер 10429 рублей, для детей – 13404 рубля.
Новые размеры прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и оказании социальной помощи населению края.
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