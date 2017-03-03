Новый размер прожиточного минимума утверждён в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утвержден размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года. По сравнению с предыдущим периодом величина снизилась на 0,5% и теперь составляет 12910 рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Понижение произошло за счет незначительного уменьшения стоимости непродовольственных товаров (-1%), услуг (-1,2%) и обязательных платежей (-0,6%). По данным Хабаровскстата, стоимость продуктового набора на душу населения в отчетном периоде составила 5 458 рублей, непродовольственных товаров – 3 282 рубля, услуг – 3273 рубля.

Таким образом, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума сложилась на уровне 13755 рублей. Для пенсионеров установлен размер 10429 рублей, для детей – 13404 рубля.

Новые размеры прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и оказании социальной помощи населению края.