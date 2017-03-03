В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 и 5 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
4 марта
Кировский район. Праздник для детей и родителей «Весенние цветы». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе, 5. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Товарищеская встреча по футболу на снегу. Спортплощадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
5 марта
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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