План основных мероприятий города Хабаровска на 4 и 5 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 и 5 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

4 марта

Кировский район. Праздник для детей и родителей «Весенние цветы». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе, 5. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Товарищеская встреча по футболу на снегу. Спортплощадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

5 марта

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.