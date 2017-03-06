Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 50%. Об этом РИА "27 Регион" сообщил начальник по работе со СМИ ДВЖД Инна Пепеляева.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 2 апреля 2017 года. Продажа билетов со скидкой будет открыта с 7 марта 2017 года. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована, в первую очередь, на поддержку и стимулирование семейного отдыха: благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие с детьми. Так, напомним, летом 2016 года ОАО "РЖД" на время летних каникул школьникам было продлено действие 50% скидки на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая). Благодаря введению скидки количество перевезенных детей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16% по сравнению с уровнем 2016 года.