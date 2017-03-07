За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 34 ледовые переправы (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 94 ед. техники. В Хабаровске — 2788 чел. и 199 ед . техники. Вывезено 687 куб. метра снега, посыпано 70,7 тонн пескогравийной смеси.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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небольшой снег
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Западный 3-8 м/с
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от -12ºС до -14ºС
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от -3ºС до -5ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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западный 5-10 м/с
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от -11ºС до -16ºС
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от 0ºС до -7ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный, западный 4-11 м/с
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от -8ºС до -17ºС
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от 0ºС до -7ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег, снег, метель
(Николаевский, Ульчский районы сильный снег)
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западный, северный 6-14 м/с
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от -4ºС до -11ºС
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от +1ºС до -6ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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